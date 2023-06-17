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Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо готов вернуться в Россию 

Бразильский игрок был бы рад получить предложение от красно-белых.
17 июня 2023 19:47
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Антальяспора» Фернандо может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает «Евро‑Футбол.Ру».

По информации источника, агенты бразильца ищут для хавбека новый клуб в Саудовской Аравии. Сообщается, что его представители и сам 31-летний футболист готовы рассмотреть предложения из России и будут рады вернуться в «Спартак».

Напомним, что Фернандо играл за «Спартак» на протяжении трех лет (с 2016 по 2019 годы). Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 2,1 миллиона евро. В сезоне-2022/2023 в составе «Антальяспора» он провел 31 матч, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

источник: «Евро-футбол.ру»
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