«Пари НН» отказался от возможности выкупа форварда ЦСКА Яковлева

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, выступавший за «Пари НН» на правах аренды во второй половине сезона-2022/23, не останется в нижегородском клубе.

По информации портала «Метарейтинг», команда из Нижнего Новгорода имела возможность выкупить права на 21-летнего игрока, однако руководство волжан отказалось от данной сделки.

Согласно данным источника, форвард, вероятнее всего, примет участие в первом предсезонном тренировочном сборе армейцев. При этом неизвестно, останется ли нападающий в составе красно-синих на следующий сезон.

Напомним, что Яковлев является воспитанником ЦСКА. В прошедшем сезоне он отыграл 30 матчей, забил три гола и отдал три результативных паса. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.