«Оренбург» не заинтересован в продаже Лукаса Веры в летнее трансферное окно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался по поводу появившейся новости о том, что полузащитник Лукас Вера может покинуть клуб летом 2023 года.

Ранее стало известно, что в подписании 26-летнего аргентинца заинтересован «Локомотив».

– Никаких контактов с «Локомотивом» по Лукасу Вере не было. Мы не хотим отпускать игрока. У него действующий контракт, еще два года. Отступных в контракте нет, – приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Всего за команду он провел 30 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Действующее соглашение футболиста с оренбуржцами рассчитано до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.