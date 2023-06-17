Альба в ближайшее время может перейти в «Интер Майами» 

«Интер Майами» близок к тому, чтобы заключить контракт с защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, на 34-летнего футболиста претендуют «Интер», «Атлетико» и команды Саудовской Аравии, однако с большой вероятностью в скором времени испанский игрок отправится в США и воссоединиться с бывшим партнером по «Барселоне» Лионелем Месси в клубе Дэвида Бекхэма.

Напомним, что Альба договорился с «Барселоной» о досрочном расторжении контракта по окончании сезона-2022/2023. Он выступал за сине-гранатовых с 2012 года. Всего за каталонскую команду он провел 459 матчей, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.