«Барселона» находится в шаге от подписания нападающего сборной Бразилии

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Витор Роке близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Барселоне».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство каталонского клуба согласовало условия личного контракта с 18-летним футболистом.

Отмечается, что в скором времени сине-гранатовые начнут переговоры с бразильской командой по поводу суммы трансфера. При этом сам нападающий мечтает стать игроком каталонцев.

Напомним, что Роке выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с апреля 2022 года. Всего за клуб он провел 61 матч, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 мая 2027-го.

В марте 2023 года форвард дебютировал в составе сборной Бразилии.