Канчельскис заявил, что «Зенит» не способен конкурировать с европейскими топ-клубами 

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу того, что питерская команда могла бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

У нас любят рассказывать сказки и удивлять. «Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Витсель, Данни, а сейчас вдруг сможет? Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Делать такие заявления просто смешно», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» никогда в своей истории не проходил дальше, чем в 1/8 финала Лиги чемпионов. В 2008 году петербуржцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

Добавим, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой.