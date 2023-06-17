Чилаверт: в Южной Америке Мбаппе был бы средним игроком

Парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт, забивший за карьеру 62 гола, высказался о словах Килиана Мбаппе, заявившего, что уровень футбола в Европе выше, чем в Южной Америке.

«Мбаппе сказал, что в Южной Америке низкий уровень футбола. Я бы хотел, чтобы он побегал в Ла-Пасе на высоте или Кито, или попробовал сыграть в Бразилии. Здесь он был бы средним игроком, он предсказуемый. Конечно, у него есть преимущество в скорости, однако защитники способны его контролировать», - приводит слова Чилаверта RMC Sport.

Мбаппе в 2018 году выиграл чемпионат мира со сборной Франции, а в 2022-м году дошел до финала, где французы уступили сборной Аргентины.