«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и стал победителем женского Суперкубка России

«Зенит» победил ЦСКА и стал обладателем женского Суперкубка России сезона-2022/2023.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

В составе питерской команды гол забила полузащитник Екатерина Пантюхина (71-я минута). Армейцы ответили забитым мячом защитника Екатерины Братко (79-я минута).

В серии пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые.

Добавим, что в данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата женской Суперлиги, набрав 37 очков после 13 проведенных матчей. ЦСКА занимает вторую позицию, имея в своем активе 36 очков.

Суперкубок России

Женщины

«Зенит» – ЦСКА – 1:1 (0:0)

Голы: Пантюхина, 71 – Братко, 79.

Серия пенальти: 5:4.