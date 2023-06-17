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Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Боснией

Игра состоится 17 июня в 21:45 мск.
Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Боснией
17 июня 2023 21:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Боснии и Герцеговины в матче третьего тура квалификации чемпионата Европы-2024.

Отметим, что очная встреча национальных команды состоится сегодня, 17 июня, в Лиссабоне. Начало – в 21:45 мск. Главным арбитром игры был назначен итальянец Давиде Масса.

Португалия: Кошта, Канселу, Антониу Силва, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Феликс, Роналду.

Босния: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Баришич, Колашинац, Дедич, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Стеванович, Джеко.

Напомним, что в первых двух турах Португалия набрала шесть очков, обыграв Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В свою очередь Босния победила Исландию (3:0), а затем уступила Словакии (0:2).

источник: «Советский спорт»
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