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Решение по делу Алвеса будет принято осенью

Бывший игрок «Барселоны» обвиняется в изнасиловании.
17 июня 2023 21:06
автор: Глеб Шевяков

Суд над экс-защитником сборной Бразилии Дани Алвесом по делу об изнасиловании состоится осенью. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на El Periodico.

Как утверждает источник, заключительное судебное слушанье запланировано на октябрь или ноябрь. Сообщается, что на заседании будет вынесен вердикт для 40-летнего игрока, учитывая все доказательства и улики преступления.

Напомним, что в начале текущего года Алвес был заключен под стражу после того, как в полицию обратилась девушка и обвинила бразильского футболиста в сексуальном насилии. По ее словам бывший защитник «Барселоны» принудил ее к половому акту.

источник: Sport.es
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