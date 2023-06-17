Гол Холанда не помог сборной Норвегии набрать очки в домашнем матче с Шотландией

Футболисты сборной Норвегии на своем поле проиграли Шотландии (1:2) в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы-2024.

Отметим, что в составе хозяев гол забил нападающий Эрлинг Холанд, реализовавший 11-метровый удар на 61-й минуте. Гости ответили забитыми мячами Линдона Дайкса (87) и Кенни Маклина (89).

Таким образом, шотландцы набрали девять очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы A. Норвегия идет третьей (1 очко).

20 июня Шотландия сыграет дома с Грузией, а Норвегия в тот же день у себя примет Кипр.