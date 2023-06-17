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Агент Оздоева допустил, что футболист может вернуться в Россию

В настоящий момент российский хавбек выступает за «Фатих Карагюмрюк».
17 июня 2023 21:21
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, Анзор Гаргаев поделился мнением по поводу возможного возвращения его клиента в Россию.

«Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России — он может вернуться. Но все зависит от конкретного предложения, он профессиональный футболист. Пока таких предложений нет. Он провел хороший сезон, в Турции он на слуху, у него хорошая пресса», — приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» на правах свободного агента в июле 2022 года. В прошедшем сезоне за турецкий клуб он сыграл 34 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 2,2 миллиона евро. Он является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита».

источник: «Спорт-Экспресс»
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