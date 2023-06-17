ЦСКА официально выкупил Мойзеса у «Интерсьонала»

ЦСКА воспользовался правом выкупа защитника команды Мойзеса у «Интерсьонала». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Сообщается, что 28-летний футболист заключил трудовое соглашение со столичным клубом до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, что ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интерсьонала» в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 бразилец сыграл за армейцев 36 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.