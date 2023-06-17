Вальверде заявил, что не перейдет в «Челси» 

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сообщил, что не собирается покидать мадридскую команду ради перехода в «Челси».

«Нет-нет, я нахожусь в «Реале». Я хочу испытывать наслаждение и ценить каждый момент. Планирую оставить след в команде, являющейся лучшей в мире, а также продолжать радовать болельщиков трофеями», — приводит слова 24-летнего футболиста Goal.

Напомним, что Вальверде играет за основную команду «Реала» с 2018 года. В прошедшем сезоне в составе «сливочных» он принял участие в 56 матчах, в которых забил 12 голов и отдал семь ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.