Семин не хотел бы ухода Сперцяна из РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов.

«Будущее Сперцяна? Конечно, парень он очень талантливый, наверняка думает об игре в лучших европейских чемпионатах, Лиге чемпионов. С одной стороны, его желание идти дальше понятно, но с другой, не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из нашей лиги. Это снижает уровень всего чемпионата», - приводит слова Семина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что нидерландский «Аякс» сделал предложение краснодарскому клубу по трансферу Сперцяна. Помимо этого, сообщалось об интересе к футболисту со стороны немецких и итальянских клубов.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2022/2023 он сыграл 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.