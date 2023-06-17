В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Аршавина

Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов высказался о слухах об уходе из команды из Санкт-Петербурга.

«Останется ли Аршавин в «Зените»? Это лучше спросить у Андрея Сергеевича», - приводит слова Погорелова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Аршавин может уйти из команды 1 июля, однако позднее эта информация была опровергнута.

Напомним, что Аршавин завершил свою игровую карьеру в 2019 году. Всего в составе петербуржцев он провел 376 матчей, забил 80 голов и отдал 108 результативных передач. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Пост заместителя гендиректора «Зенита» Аршавин занимает с января 2022 года.