Файзулин считает, что «Акрон» имеет шансы побороться за выход в РПЛ в следующем сезоне 

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин высказался о будущем «Акрона» в чемпионатах России.

«В клубе созданы все условия, собрана хорошая команда. Думаю, что в предстоящем сезоне «Акрон» будет бороться за выход в РПЛ. Думаю, что у них будут точечные усиления. Если они сохранят ту мотивацию и настрой, то почему нет? На первые места выходят физическая готовность, тактический скелет и мотивация футболистов», — приводит слова 37-летнего специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице Первой лиги, а в розыгрыше Кубка России команде удалось пробиться в финал первого этапа Пути регионов, обыграв по ходу турнира «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Файзулин занимал должность спортивного директора тольяттинцев в 2021 году.