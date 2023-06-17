«Балтика» подписала полузащитника «Алании» Галояна

Пресс-служба «Балтика» сообщила о том, что к команде присоединился атакующий полузащитник Артур Галоян.

По информации источника, трудовое сотрудничество с 23-летним игроком рассчитано на четыре года. В данный момент сумма трансфера хавбека из «Алании» неизвестна.

Напомним, что Галоян выступал за клуб из Владикавказа с июля 2022 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее в своей карьере армянский футболист защищал цвета московского «Торпедо» и «Велеса».