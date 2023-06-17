«Тоттенхэм» объявил о выкупе Кулушевски у «Ювентуса»

Форвард «Тоттенхэма» Деян Кулушевски стал полноценным игроком лондонского клуба. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Сообщается, что «шпоры» выкупили 23-летного нападающего у «Ювентуса» за 30 миллионов евро, а шведский футболист заключил контракт до конца сезона-2027/2028.

Напомним, что «Тоттенхэм» арендовал Кулушевски у «Ювентуса» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за клуб АПЛ он сыграл 37 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.