Роджерс вновь займет должность главного тренера «Селтика»

«Селтик» назначит Брендана Роджерса на пост главного тренера команды. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как утверждает источник, стороны договорились о сотрудничестве и согласовали условия контракта перед финалом Лиги чемпионов, который прошел 10 июня.

Напомним, что Роджерс был отправлен в отставку с должности главного тренера «Лестера» в апреле 2023 года и с тех пор находится без работы. Он руководил «Селтиком» с 2016 по 2019 годы и трижды с клубом становился чемпионом Шотландии. «Кельты» остались без наставника после того, как Ангелос Постекоглу был назначен на аналогичный пост в «Тоттенхэме».