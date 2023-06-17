Модрич намерен сделать заявление о своем будущем в сборной Хорватии после финала Лиги Наций

Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует поделиться планами по поводу своего будущего в сборной Хорватии после того, как состоится финал Лиги Наций со сборной Испании. Об этом сообщает Jutarnji List.

Отметим, что очная встреча национальных команд пройдет в воскресенье, 18 июня в Роттердаме. Начало матча – 21:45 мск.

Как утверждает источник, исход финальной игры может повлиять на заявление 37-летнего футболиста. Сообщается, что хорватский хавбек с большей вероятностью продолжит карьеру на международном уровне

Добавим, что Модрич дебютировал за сборную Хорватии в марте 2006 года. С тех пор за национальную команду он провел 165 матчей, забил 24 гола и отдал 27 результативных передач.