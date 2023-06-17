Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024

Футболисты сборной Бельгии сыграли вничью с Австрией (1:1) в домашнем матче третьего тура квалификации чемпионата Европы-2024.
Отметим, что счет в прошедшей встрече был открыт на 22-й минуте – полузащитник хозяев Орель Мангаля отправил мяч в собственные ворота. Во второй половине игры бельгийцы смогли отличиться забитым мячом. Автором гола стал нападающий Ромелу Лукаку, отличившийся с передачи форварда Доди Лукебакио.
Таким образом, Австрия набрала семь очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы F. Бельгия идет второй (4 очка).
20 июня австрийцы на своем поле встретятся со Швецией, а бельгийцы в тот же день на выезде сыграют с Эстонией.
Чемпионат Европы-2024
Квалификация
Группа F
3-й тур
Бельгия - Австрия - 1:1 (0:1)
Голы: Лукаку, 61 - Мангаля, 22 (в свои ворота).