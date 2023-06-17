ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024

В двух стартовых играх квалификационного турнира подопечные Доменико Тедеско набрали четыре очка.
Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024
17 июня 2023 23:40
автор: Сергей Иванов
автор фото: Федерация футбола Австрии

Футболисты сборной Бельгии сыграли вничью с Австрией (1:1) в домашнем матче третьего тура квалификации чемпионата Европы-2024.

Отметим, что счет в прошедшей встрече был открыт на 22-й минуте – полузащитник хозяев Орель Мангаля отправил мяч в собственные ворота. Во второй половине игры бельгийцы смогли отличиться забитым мячом. Автором гола стал нападающий Ромелу Лукаку, отличившийся с передачи форварда Доди Лукебакио.

Таким образом, Австрия набрала семь очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы F. Бельгия идет второй (4 очка).

20 июня австрийцы на своем поле встретятся со Швецией, а бельгийцы в тот же день на выезде сыграют с Эстонией.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация

Группа F

3-й тур

Бельгия - Австрия - 1:1 (0:1)

Голы: Лукаку, 61 - Мангаля, 22 (в свои ворота).

источник: «Советский спорт»
Мойзес прокомментировал подписание полноценного контракта с ЦСКА
Контракт рассчитан до лета 2026 года.
17.06.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Горецка заявил, что не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии 
Хавбек «Баварии» рассчитывает закончить профессиональные выступления в одном из своих бывших клубов. 
17.06.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Португалии дома разгромила Боснию и Герцеговину в отборочном матче к Евро-2024
Сборная Португалии дома разгромила Боснию и Герцеговину в отборочном матче к Евро-2024
Авторами забитых мячей стали полузащитники Бернарду Силва и Бруну Фернандеш.
17.06.2023 23:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Словакии обыграла Исландию в матче квалификации ЧЕ-2024
Встреча завершилась со счетом 2:1.
17.06.2023 23:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024
Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024
В двух стартовых играх квалификационного турнира подопечные Доменико Тедеско набрали четыре очка.
17.06.2023 23:40
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гол бывшего нападающего «Рубина» принес сборной Грузии победу над Кипром
Гол бывшего нападающего «Рубина» принес сборной Грузии победу над Кипром
Зурико Давиташвили отличился за грузинов на 84-й минуте.
17.06.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генеральный директор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Набабкиным
Соглашение рассчитано до лета 2024 года.
17.06.2023 23:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Модрич намерен сделать заявление о своем будущем в сборной Хорватии после финала Лиги Наций
Модрич намерен сделать заявление о своем будущем в сборной Хорватии после финала Лиги Наций
В воскресенье, 18 июня, хорватские футболисты встретятся в финальном матче турнира со сборной Испании.
17.06.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роджерс вновь займет должность главного тренера «Селтика»
В апреле текущего года североирландский специалист был уволен из «Лестера».
17.06.2023 23:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЦСКА прокомментировали выкуп Мойзеса у «Интерсьонала»
Мойзес подписал контракт с ЦСКА до лета 2026 года.
17.06.2023 22:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.