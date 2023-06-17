Сборная Португалии дома разгромила Боснию и Герцеговину в отборочном матче к Евро-2024

Футболисты сборной Португалии на своем поле одержали победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче третьего тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей гол забил полузащитник Бернарду Силва (44-я минута), а хавбек Бруну Фернандеш оформил дубль (77-я, 90+3 минуты).

Таким образом, национальная команда Португалии набирает девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Сборная Боснии и Герцеговины располагается на четвертом месте, имея в своем активе три очка после трех проведенных матчей.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация

Группа J

3-й тур

Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0 (1:0)

Голы: Силва, 44. Фернандеш, 77, 90+3.