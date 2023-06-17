Гол бывшего нападающего «Рубина» принес сборной Грузии победу над Кипром

Сборная Грузии на выезде вырвала победу у национальной команды Кипра в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

За грузинскую национальную команду забитыми мячами отличились нападающий Жорж Микаутадзе (31-я минута) и экс-форвард «Рубина» Зурико Давиташвили (84). За хозяев поля гол забил Иоаннис Питтас, который реализовал пенальти на 40-й минуте.

Таким образом, национальная команда Грузии поднимается на второе место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка после двух матчей. Кипр находится на последней, пятой позиции, не имея очков в активе.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация

Группа А

Кипр – Грузия – 1:2 (1:1)

Голы: Питтас, 40 – Микаутадзе, 31. Давиташвили, 84.