Сборная Словакии обыграла Исландию в матче квалификации ЧЕ-2024

В Рейкьявике (Исландия) завершился матч третьего тура квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Исландии принимала сборную Словакии.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте - отличился Юрай Куцка, выведя словаков вперед. На 41-й минуте в ворота словаков был назначен пенальти, который реализовал Альфред Финнбогасон, сравняв счет.

На 70-й минуте словацкая сборная вновь вышла вперед усилиями Томаша Суслова. Этот гол и стал победным в этой встрече.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация. Группа J

3-й тур

Исландия - Словакия - 1:2 (1:1)

Голы: Финнбогасон, 41 (пен) - Куцка, 27. Суслов, 70.