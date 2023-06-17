Горецка заявил, что не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии 

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка отреагировал на переходы звездных возрастных игроков в чемпионат Саудовской Аравии.

«Финансовые ресурсы арабских стран огромны. То, что некоторые игроки переходят туда под конец карьеры. Они имеют на это право. Лично я точно могу исключить это. Я бы явно предпочел «Бохум» или «Шальке», — приводит слова Горецки Sport1.

Ранее «Аль-Иттихад» подписал бывшего нападающего «Реала» Карима Бензема. С января нынешнего года за «Аль-Наср» выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Добавим, что Горецка присоединился к «Баварии» летом 2018 года. С тех пор за мюнхенскую команду 28-летний футболист провел 179 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. Немецкий игрок является воспитанником «Бохума».