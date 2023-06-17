Мойзес прокомментировал подписание полноценного контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Я очень рад, что ЦСКА договорился с «Интернасьоналем». Я очень хотел продолжить играть в России и за ЦСКА. Теперь надо дальше и сильнее работать, чтобы выиграть больше трофеев», — приводит слова Мойзеса в своем Telegram-канале журналист Фабио Алейшо.

28-летний футболист заключил трудовое соглашение со столичным клубом до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, что ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интерсьонала» в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 бразилец сыграл за армейцев 36 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.