Реализованный пенальти на 129-й минуте матча вывел «Алавес» в Примеру Испании

Футболисты «Алавеса» победили «Леванте» и вернулись в высший дивизион чемпионата Испании по футболу спустя год после вылета из него.

Основное время встречи, прошедшей в Валенсии, завершилось со счетом 0:0. Первая игра в Витории также завершилась нулевой ничьей. Судьбу путевки решил пенальти, назначенный в дополнительное время на 120+9 минуте. Его реализовал

Асьер Вильялибре.

Таким образом, определились все участники Примеры на сезон-2023/24 года. По итогам минувшего сезона высший дивизион испанского чемпионата покинули «Реал Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче». Их места заняли «Гранада», «Лас Пальмас» и «Алавес».