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Реализованный пенальти на 129-й минуте матча вывел «Алавес» в Примеру Испании

За два матча футболисты забили лишь один гол.
18 июня 2023 08:35
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Алавеса» победили «Леванте» и вернулись в высший дивизион чемпионата Испании по футболу спустя год после вылета из него.

Основное время встречи, прошедшей в Валенсии, завершилось со счетом 0:0. Первая игра в Витории также завершилась нулевой ничьей. Судьбу путевки решил пенальти, назначенный в дополнительное время на 120+9 минуте. Его реализовал

Асьер Вильялибре.

Таким образом, определились все участники Примеры на сезон-2023/24 года. По итогам минувшего сезона высший дивизион испанского чемпионата покинули «Реал Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче». Их места заняли «Гранада», «Лас Пальмас» и «Алавес».

источник: «Советский спорт»
Реализованный пенальти на 129-й минуте матча вывел «Алавес» в Примеру Испании
За два матча футболисты забили лишь один гол.
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