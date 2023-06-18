Экс-голкипер ЦСКА Шишкин станет тренером вратарей «Спартака»

Экс-голкипер ЦСКА Юрий Шишкин может получить должность в «Спартаке».

Как сообщает «Метарейтинг», 60-летний специалист станет тренером вратарей красно-белых. Шишкин уже попрощался с футболистами «Кубани», в которой трудился с 2020 года.

Его кандидатуру руководству «Спартака» предложил Артем Ребров, который занимает пост технического координатора. Шишкин провел беседу с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Ранее тренером вратарей «Спартака» был Василий Кузнецов.

Шишкин также работал в «Вентспилсе», «Сатурне», «Металлурге» из Донецка и «Крыльях Советов».