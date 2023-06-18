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Президент Украинской ассоциации футбола Павелко помещен под арест

Суд Львова ужесточил меру пресечения чиновнику.
Президент Украинской ассоциации футбола Павелко помещен под арест
18 июня 2023 10:35
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Динамо» (Киев)

Судья Шевченковского районного суда Львова удовлетворила ходатайство прокурора города и изменила меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, сообщает FootballHub.

По данным источника, суд заключил Павелко под стражу на 60 дней, при этом залог, который был внесен за Павелко ранее компанией «УАФ Маркетинг» в размере 9,88 млн гривен перечислен в пользу государства.

Павелко обвиняется в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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