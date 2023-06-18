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Защитником «Бенфики» интересуются в Германии и Англии

Команды готовы организовать переход футболиста в летнее трансферное окно.
18 июня 2023 10:55
автор: Александр Евграфов

Защитник «Бенфики» Томаш Араужу может продолжить карьеру в клубе английской премьер-лиги или бундеслиги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом источник не уточнил какие именно клубы интересуются 21-летним футболистом.

В минувшем сезоне игрок «Бенфики» Араужу выступал за «Жил Висенте» на правах аренды. Он провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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