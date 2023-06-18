В Нидерландах считают, что Промес хочет получить российский паспорт, чтобы избежать тюрьмы

Нидерландский интернет-портала AD сообщает, что форвард «Спартака» Квинси Промес стремится получить российский паспорт.

Как считают авторы издания, 31-летний футболист хочет избежать экстрадиции. На родине Промеса обвиняют в нападении на двоюродного брата с ножом и участие в торговле наркотиками. По мнению СМИ, российский паспорт поможет игроку «Спартака» избежать правосудия в Нидерландах.

Решение по делу о нападении на родственника будет вынесено в следующий понедельник.

В минувшем сезоне Промес провел 27 матчей в РПЛ, забил 20 голов и отдал семь голевых передач.