Президент Российской премьер-лиги примет участие в заседании исполкома УЕФА

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что сможет принять участие в заседании исполнительного комитета УЕФА.

«Получил визу, полечу на исполком УЕФА», - приводит слова Алаева ТАСС.

Заседание комитета УЕФА пройдет 28 июня в Швейцарии. Алаев также является председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

В феврале прошлого года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.