Петржела удивлен, что Кержакову не предложили работу в российском клубе

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на назначение Александра Кержакова на пост главного тренера «Спартака» из сербского города Суботица.

Отметим, что 40-летний специалист находился без работы с апреля нынешнего года после того, как покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы». Ранее он тренировал «Пари НН» и «Томь».

«На мой взгляд, Кержаков сделал правильный выбор, уехав работать в Европу. В России его долгое время никуда не звали после работы в «Пари НН». Вообще, это очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России. Наверное, это к лучшему», — приводит «РБ-Спорт» слова Петржелы.

Добавим, что «Спартак» по итогам минувшего сезона занял 10-е место в чемпионате Сербии.