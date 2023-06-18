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«Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность после получения футболистом лицензии

В руководстве действующих чемпионов России не исключают приглашения специалиста.
18 июня 2023 12:08
автор: Александр Евграфов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда готова предложить тренерскую должность бывшему защитнику сборной России Юрию Жиркову после того, как тот пройдет лицензирование.

«У нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Жирков, объявивший в феврале этого года о завершении игровой карьеры, планирует обучаться на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).

источник: «Спорт-Экспресс»
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