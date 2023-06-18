Агент Кайо сообщил, что футболист останется в «Краснодаре» на следующий сезон

Агент, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кайо, Нето Хеновес высказался по поводу возможного ухода своего клиента из команды.

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более, чем слухи», — приводит слова Хеновеса Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что выступлением 27-летнего игрока недоволен главный тренер черно-зеленых Владимир Ивич, поэтому клуб выставил бразильского защитника на продажу.

Добавим, что Кайо присоединился к «Краснодару» в июле 2019 года. В сезоне-2022/2023 за краснодарскую команду он сыграл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.