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Агент Кайо сообщил, что футболист останется в «Краснодаре» на следующий сезон

Бразилец выступает за «быков» с 2019 года. 
18 июня 2023 12:24
автор: Глеб Шевяков

Агент, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кайо, Нето Хеновес высказался по поводу возможного ухода своего клиента из команды.

«Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне. У него контракт. Любая информация о его возможном уходе — это не более, чем слухи», — приводит слова Хеновеса Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что выступлением 27-летнего игрока недоволен главный тренер черно-зеленых Владимир Ивич, поэтому клуб выставил бразильского защитника на продажу.

Добавим, что Кайо присоединился к «Краснодару» в июле 2019 года. В сезоне-2022/2023 за краснодарскую команду он сыграл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: Sport24.ru
Агент Кайо сообщил, что футболист останется в «Краснодаре» на следующий сезон
Бразилец выступает за «быков» с 2019 года. 
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