ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мамаев высказался о возможном возобновлении карьеры

Последним клубом футболиста были «Химки».
18 июня 2023 12:40
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек сборной России Павел Мамаев не исключает, что может возобновить карьеру.

Напомним, что 34-летний футболист перестал выступать на профессиональном уровне в феврале 2023 года.

«Думaю, что меня сейчас никто ужe и не позовет. Я занимaюсь своим делом, все это пoнимают. Ну и это будет смешнo, если я решу вернуться. Не будeт ли такого предложeния, которое заставит вeрнуться? Ой, ну так тяжело говорить. Предложeния могут быть разными, поэтому сложно скaзать категорично: «Нет, я не вeрнусь!» — цитирует Мамаева «Матч ТВ».

Отметим, что Павел провел за сборную России 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Быстров прокомментировал возможный переход Коваленко в «Зенит»
По мнению футбольного эксперта, игроку «Сочи» стоит присоединиться к стану сине-бело-голубых только в том случае, если он готов конкурировать с легионерами команды.
18.06.2023 13:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мамаев назвал причину, по которой они со Смоловым открыли академию в ОАЭ
Ранее Павел заявил, что может возобновить игровую карьеру.
18.06.2023 13:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хаверц находится в шаге от перехода в «Арсенал» 
«Канониры» заплатят «Челси» за немецкого хавбека около 80 миллионов евро. 
18.06.2023 13:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Выиграет тот, кто проявит больше бойцовских качеств». Симон - о финале Лиги наций с Хорватией
Встреча пройдет на стадионе «Де Кейп»в Роттердаме.
18.06.2023 12:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В Сербии оценили возможность провести товарищеский матч против сборной России 
Пресс-секретарь сербской национальной команды заявил, что стоит дождаться осени, чтобы принимать решение о проведении игры. 
18.06.2023 12:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Украина не получала денежные средства с продажи «Челси» от Абрамовича 
Украина не получала денежные средства с продажи «Челси» от Абрамовича 
Российский предприниматель продал лондонский клуб в 2022 году. 
18.06.2023 12:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мамаев высказался о возможном возобновлении карьеры
Последним клубом футболиста были «Химки».
18.06.2023 12:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Кайо сообщил, что футболист останется в «Краснодаре» на следующий сезон
Бразилец выступает за «быков» с 2019 года. 
18.06.2023 12:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность после получения футболистом лицензии
«Зенит» готов предложить Жиркову тренерскую должность после получения футболистом лицензии
В руководстве действующих чемпионов России не исключают приглашения специалиста.
18.06.2023 12:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Петржела удивлен, что Кержакову не предложили работу в российском клубе
Специалист продолжит карьеру в чемпионате Сербии.
18.06.2023 12:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.