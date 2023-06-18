Украина не получала денежные средства с продажи «Челси» от Абрамовича 

Доход с продажи «Челси» со стороны Романа Абрамовича до сих пор не был доставлен Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, сумма в размере 2,6 миллиардов евро, полученная после заключения сделки, была запланирована с целью гуманитарной помощи Украине. Сообщается, что 56-летний бизнесмен рассчитывает направить эти деньги жертвам как с украинской стороны, так и со стороны России, поэтому пока не поставил подпись в заключительном договоре. Перевод средств Украине изначально должен был быть совершен летом 2022 года, однако в данный момент процесс отложен на предстоящую зиму текущего года.

Напомним, что Абрамович продал «Челси» в мае прошлого года под влиянием со стороны. Он владел «пенсионерами» на протяжении 19 лет. Под его руководством лондонская команда стала пятикратным чемпионом Англии и дважды становилась обладателем Лиги чемпионов.