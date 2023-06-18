«Выиграет тот, кто проявит больше бойцовских качеств». Симон - о финале Лиги наций с Хорватией

Вратарь сборной Испании Унай Симон высказался относительно предстоящего финала Лиги наций против команды Хорватии.

Встреча состоится 18 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

«За Хорватию играют футболисты мирового класса, и Лука Модрич — один из них. Матч с Нидерландами показал, что это команда, которая опасна вплоть до финального свистка. Нас ждёт напряжённая встреча, и трофей достанется тому, кто проявит больше бойцовских качеств», — цитирует Симона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в полуфинале Испания нанесла поражение сборной Италии (2:1), а Хорватия обыграла Нидерланды (4:2)