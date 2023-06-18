Мамаев назвал причину, по которой они со Смоловым открыли академию в ОАЭ

Экс-хавбек сборной России Павел Мамаев рассказал, почему решил открыть футбольную академию в ОАЭ.

Отметим, что партнером по бизнесу бывшего игрока ЦСКА является нападающий «Динамо» Федор Смолов.

«Некoторые чиновники выразили недoвольство в связи с тем, что академия находится не в России? Объяснение тому, чтo мы открыли её не в России, банальное — кoнкуренция. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Крaснодар», «Динамо», «Чертaново» — это бренды. Ну вот кому будет интeресна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Любой талaнтливый парень придет в эти клубы, а не к нaм, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол», — цитирует Мамаева «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний футболист перестал выступать на профессиональном уровне в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки».