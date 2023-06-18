Хаверц находится в шаге от перехода в «Арсенал» 

«Арсенал» может подписать полузащитника «Челси» Кая Хаверца в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стоимость сделки по 24-летнему футболисту составит не менее 80 миллионов евро. Сообщается, что на немца также претендовала «Бавария», но клуб поздно вступил в трансферную гонку с лондонцами, которые ранее успешно провели переговоры с игроком.

Напомним, что Хаверц перешел в «Челси» в сентябре 2020 года из «Байера» за 80 миллионов евро. В сезоне-2022/2023 за «пенсионеров» он отыграл 47 матчей, отличился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.