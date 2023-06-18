Быстров прокомментировал возможный переход Коваленко в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о возможном переходе хавбека «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

«Если он готов конкурировать с бразильцами, пускай приходит. Если будет сидеть, как Бакаев, Адамов и другие ребята, то закончит слишком рано. Ему 19 лет? В этом возрасте нужно играть», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что питерский клуб выиграл конкуренцию за трансфер полузащитника сочинцев у «Локомотива» и «Динамо».

Добавим, что «Сочи» приобрел Коваленко у «Чертаново» в июле 2022 года. Сезон-2022/2023 19-летний футболист провел в аренде в «Крыльях Советов». За самарскую команду в прошедшем сезоне он провел 30 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.