Агент аргентинского игрока Шлегеля заявил, что его клиент готов продолжить карьеру в России 

Футбольный агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, Хуан Мануэль Арандилья, рассказал о возможном переходе своего клиента в команды чемпионата России.

«В данный момент к Родриго нет конкретного интереса из России, но мы с нетерпением ждем появления вариантов в РПЛ. Шлегелю было бы интересно поиграть в России», — приводит слова Арандильи «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что прошлой зимой в услугах аргентинца были заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».

Добавим, что Шлегель выступает за «Орландо» с января 2021 года. В сезоне MLS-2023 за «львов» он провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. В данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков после 17 матчей.