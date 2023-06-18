В «Болонье» рассказали, что клуб ведет переговоры с «Динамо» по будущему Моро

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори высказался о возможном возвращении полузащитника Николы Моро в «Динамо».

Отметим, что арендное соглашение 25-летнего футболиста с красно-синими истекает в конце июня.

«Будущее Моро? В данный момент мы находимся в диалоге с «Динамо» по этому вопросу», — приводит слова Сартори «Спорт-Эксперсс».

Напомним, что Моро воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с московским клубом летом 2022 года и перешел на правах аренды в «Болонью». В сезоне-2022/2023 в составе «борзых» он принял участие в 28 матчах, отличился одним забитым мячом и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Динамо» действует до лета 2025 года.