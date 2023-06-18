Мбаппе рассказал, когда примет решение о своем будущем в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что останется в клубе на следующий сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист может летом перейти в «Реал». Отмечалось, что «ПСЖ» постарается продать Килиана, чтобы не потерять его бесплатно после следующего сезона.

«Я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде «ПСЖ», – цитирует Мбаппе Téléfoot.

В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 34 матича, в которых забил 29 мячей и отдал пять голевых передач.