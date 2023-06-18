Барбоза уверен, что многие европейские топ-клубы сделают предложения «Зениту» по трансферу Малкома

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность ухода нападающего «Зенита» Малкома из питерского клуба в летнее трансферное окно.

«Малком сейчас у многих на слуху в Европе. Он дебютировал за сборную Бразилии, что повышает его вес в потенциальной сделке перехода игрока. Думаю, многие топовые клубы в Европе будут разрабатывать предложения для получения Малкома у «Зенита». С каждым месяцем Малком дорожает, поэтому европейским клубам придется выложить много денег», — приводит слова Барбозы Sport24.ru.

В субботу, 17 июня 26-летний игрок дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче с национальной командой Гвинеи (4:1).

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. В сезоне-2022/2023 за сине-бело-голубых он провел 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. По итогам розыгрыша РПЛ подопечные Сергея Семака стали чемпионами России пятый раз кряду.