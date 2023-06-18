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Норвежские фанаты освистали Холанда после матча со сборной Шотландии

Болельщикам не понравилось безразличие нападающего.
18 июня 2023 13:57
автор: Александр Евграфов

Болельщики сборной Норвегии освистали нападающего национальной команды Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что фанатам не понравилось, что после поражения в матче со сборной Шотландии в рамках отбора на Евро-2024 форвард не поприветствовал их. Нападающий сразу после матча направился в автобус.

Сборная Норвегии проиграла матч отборочного турнира со счетом 1:2. Единственный гол в составе хозяев поля провел Холанд на 61-й минуте. Лучший бомбардир АПЛ на 84-й минуте покинул поле, а затем норвежцы пропустили два мяча.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил о проблемах футболиста, отметив, что тот сам попросил замену.

«Он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся», - отметил Сольбаккен.

источник: The Daily Mail
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