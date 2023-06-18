Норвежские фанаты освистали Холанда после матча со сборной Шотландии

Болельщики сборной Норвегии освистали нападающего национальной команды Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что фанатам не понравилось, что после поражения в матче со сборной Шотландии в рамках отбора на Евро-2024 форвард не поприветствовал их. Нападающий сразу после матча направился в автобус.

Сборная Норвегии проиграла матч отборочного турнира со счетом 1:2. Единственный гол в составе хозяев поля провел Холанд на 61-й минуте. Лучший бомбардир АПЛ на 84-й минуте покинул поле, а затем норвежцы пропустили два мяча.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен сообщил о проблемах футболиста, отметив, что тот сам попросил замену.

«Он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся», - отметил Сольбаккен.