Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте подпишет контракт с аравийской командой «Аль-Иттихад» в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, француз уже прошел вторую часть медицинского осмотра в клубе.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. В составе «синих» он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. С «Челси» он также выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Контракт Канте с «Челси» истекает 30 июня. В этом сезоне Канте сыграл в семи матчах, отдав одну голевую передачу.