Агент Языджи заявил, что игрока хотят приобрести европейские клубы

Агент полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи высказался о возможном возвращении игрока в РПД.

Напомним, что 26-летний футболист весной 2022 года выступал на правах аренды за ЦСКА.

«На данный момент нет ни одного российского клуба, который связывался бы с нами. Но Юсуф полюбил Россию и российский футбол. Так что если появятся конкретные предложения, почему бы и нет? В противном случае есть европейские команды, которые настаивают на трансфере Юсуфа», — цитирует Sport24 Адема Чебеджи.

В минувшем сезоне Языджи выступал за «Трабзонспор» и провел 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.