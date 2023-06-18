ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Языджи заявил, что игрока хотят приобрести европейские клубы

Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.
18 июня 2023 14:27
автор: Александр Поволоцкий

Агент полузащитника французского «Лилля» Юсуфа Языджи высказался о возможном возвращении игрока в РПД.

Напомним, что 26-летний футболист весной 2022 года выступал на правах аренды за ЦСКА.

«На данный момент нет ни одного российского клуба, который связывался бы с нами. Но Юсуф полюбил Россию и российский футбол. Так что если появятся конкретные предложения, почему бы и нет? В противном случае есть европейские команды, которые настаивают на трансфере Юсуфа», — цитирует Sport24 Адема Чебеджи.

В минувшем сезоне Языджи выступал за «Трабзонспор» и провел 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

источник: Sport24.ru
«Арсенал» выставил на трансфер полузащитника Партея
Канониры ожидают предложений от команд.
18.06.2023 14:49
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Мостовой: я был игроком «Спартака», но целовать майку клуба не буду
Футболист в составе команды дважды становился чемпионом СССР.
18.06.2023 14:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мамаев высоко оценил тренерскую деятельность Карпина 
Бывший футболист назвал наставника «Ростова» одним из лучших специалистов в его карьере. 
18.06.2023 14:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Языджи заявил, что игрока хотят приобрести европейские клубы
Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.
18.06.2023 14:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А наблюдали за игрой Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении
В пятницу, 16 июня армянская национальная команда обыграла сборную Уэльса в рамках квалификации к чемпионату Европы-2024.
18.06.2023 14:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мбаппе рассказал, когда примет решение о своем будущем в «ПСЖ»
Футболист отказался продлевать договоренность с клубом до 2025 года.
18.06.2023 14:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент УЕФА считает, что клубы Саудовской Аравии совершают ошибку, покупая возрастных звезд
По словам 55-летнего функционера, саудовским командам стоит вкладывать деньги в академии и делать ставку на воспитанников.
18.06.2023 14:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время
Ранее хавбек прошел медобследование в саудовском клубе.
18.06.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Норвежские фанаты освистали Холанда после матча со сборной Шотландии
Болельщикам не понравилось безразличие нападающего.
18.06.2023 13:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
Барбоза уверен, что многие европейские топ-клубы сделают предложения «Зениту» по трансферу Малкома
По мнению португальца, командам из Европы придется заплатить большие деньги за переход бразильского форварда.
18.06.2023 13:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.