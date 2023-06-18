Президент УЕФА считает, что клубы Саудовской Аравии совершают ошибку, покупая возрастных звезд

Президент УЕФА Александр Чеферин поделился мнением по поводу того, что клубы Саудовской Аравии акцентируют свое внимание на возрастных звездных футболистах на трансферном рынке.

«Я считаю, что это ошибка саудовского футбола. Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. Покупка игроков на закате карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – приводит слова главы УЕФА Washington Post.

Напомним, что в январе 2023 года в «Аль-Наср» перешел бывший нападающий «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Текущим летом к «Аль-Иттихаду» присоединился экс-форвард королевского клуба Карим Бензема. В ближайшее время полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может стать одноклубником француза, пополнив состав «тигров».